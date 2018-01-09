Унаи Эмери: "Диарра? Доволен теми игроками, которые у меня есть"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отрицает, что состав команды в ближайшее время пополнит бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра. 24 декабря 2017 года 32-летний хавбек расторг контракт с "Аль-Джазирой" по обоюдному согласию сторон.

– Диарра? Я знаю этого игрока, – цитирует Le10sport.com Эмери. – Но я доволен теми игроками, которые у меня есть. Мы понимаем, что на этой позиции может сыграть Джовани Ло Сельсо. Мое мнение имеет значение, но Антеро Энрике (спортивный директор "ПСЖ". – Прим. "СЭ") примет решение. Он может говорить об этом лучше.