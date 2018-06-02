Тома Менье: "Хочу остаться в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье признался, что не хочет менять команду в летнее трансферное окно. Тем не менее, сейчас все его мысли связаны со сборной Бельгии и чемпионатом мира-2018.

- Не думаю ни о чем другом, кроме чемпионата мира, - цитирует GFFN Менье. - Я не думаю ни о "ПСЖ", ни о смене команды. Я одержим успехом на мировом первенстве как индивидуально, так и в команде. В будущем все знают мой идеальный сценарий - я хочу остаться в Париже. Если "ПСЖ" больше не хочет видеть меня в составе, то придется искать варианты и подстраиваться под ситуацию.