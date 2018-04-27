"Сент-Этьен" продлил серию без поражений до 13 матчей, обыграв "Монпелье"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" на выезде переиграл "Монпелье" со счетом 1:0. В составе гостей гол забил полузащитник Ромен Амума.

"Зеленые" продлили серию без поражений до 13 матчей (8 побед и 5 ничьих).

"Сент-Этьен" поднялся на пятое место турнирной таблицы лиги 1, набрав 52 очка. "Монпелье", в активе которого 46 очков располагается на восьмой строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Монпелье" - "Сент-Этьен" - 0:1 (0:1)

Гол: Амума, 10 (0:1).

Нереализованный пенальти: Сьо (Монпелье), 45+2 (вратарь)

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Мукьеле (Самбия, 71), Козза (Долли, 55), Лан, Пирис, Скири, Сьо, Нинга (Мбенза, 75).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Теофиль-Катрин, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла (Диуссе, 90), Амума (Нтеп Мадиба, 75), Сельнес, Монне-Паке, Берич (Бамба, 56).

Предупреждения: Рюффье, 40. Нтеп Мадиба, 90+2.

Судья: Леонар.

27 апреля. Монпелье. Стадион La Mosson.

Турнирная таблица чемпионата Франции