Руди Гарсия: "Хочу до конца карьеры оставаться в "Марселе"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия рассчитывает остаться в клубе до конца карьеры. Его действующий контракт с провансальцами истекает через год.

– Я всегда одинаково отношусь к своей работе, – цитирует AFP Гарсия. – Когда был в "Лилле", рассчитывал остаться там до конца карьеры. В "Роме" – то же самое. Сейчас я в "Марселе" и хочу оставаться тут до конца карьеры. К сожалению, не все решают тренеры. Но я не волнуюсь по поводу продления контракта. Это случится в свое время. Такова моя философия: я никуда не стремлюсь уйти.