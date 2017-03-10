"ПСЖ" выпустил заявление по поводу инцидента между болельщиком и Тиагу Моттой

Руководство "ПСЖ" рассматривает обстоятельства инцидента в аэропорту Бурже, где группа фанатов встретила игроков парижской команды после игры 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6). Фанаты агрессивно себя вели по отношению к игрокам, а полузащитник Тиагу Мотта на своей машине наехал на одного из болельщиков, который написал на него заявление в полицию.

– Эта группа лиц атаковала машины игроков, некоторые автомобили были повреждены, – говорится в заявлении "ПСЖ". – Служба безопасности попыталась защитить игроков и членов их семей. В этой враждебной обстановке один человек из толпы был ударен машиной, которая пыталась проехать мимо толпы, угрожавшей физически игрокам. Ведется полицейское расследование, которое определит обстоятельства произошедшего. Мы готовы к любому сотрудничеству с полицией. Клуб решительно осуждает любые проявления агрессии.