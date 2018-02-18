01:20 | Футбол — Франция

"ПСЖ" сохранил прописку в лиге 1, поэтому обязан выплатить "Монако" 180 миллионов евро за Мбаппе

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"ПСЖ", разгромив "Страсбур" в матче 26-го тура чемпионата Франции (5:2), гарантировал себе сохранение прописки в лиге 1, сообщает RMC. У парижан сейчас 68 очков, а у "Лилля", идущего на 18-й строчке - 26. До конца сезона осталось 12 туров.

Таким образом, "ПСЖ" обязан теперь выплатить "Монако"​ 180 миллионов евро, согласно арендному соглашению по нападающему Кильяну Мбаппе, который прошлым летом перебрался из стана монегасков в парижскую команду.

В текущем сезоне 19-летний француз сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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cbivxu7gsxv4

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

10:52

баламошка

Да уж... А ведь такого развития событий невозможно было предположить.

06:08

Romka3101

Дядька...Всё верно,дабы не платить за него летом,условия условной аренды были таковы...Иначе мнимы ФФП сошёл бы с ума

03:43

Дядька

Забавные условия )

03:23

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