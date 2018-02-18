"ПСЖ" сохранил прописку в лиге 1, поэтому обязан выплатить "Монако" 180 миллионов евро за Мбаппе

"ПСЖ", разгромив "Страсбур" в матче 26-го тура чемпионата Франции (5:2), гарантировал себе сохранение прописки в лиге 1, сообщает RMC. У парижан сейчас 68 очков, а у "Лилля", идущего на 18-й строчке - 26. До конца сезона осталось 12 туров.

Таким образом, "ПСЖ" обязан теперь выплатить "Монако"​ 180 миллионов евро, согласно арендному соглашению по нападающему Кильяну Мбаппе, который прошлым летом перебрался из стана монегасков в парижскую команду.

В текущем сезоне 19-летний француз сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 голевых передач.