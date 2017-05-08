Патрис Эвра: "Я рад за "Марсель" и за болельщиков"

Защитник "Марселя" Патрис Эвра остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Ниццей" (2:1). Победный мяч в этой встрече забил именно Эвра.

– Это была большая игра, – цитирует AFP француза. – Мы не побеждали команды из первой тройки. И вот это случилось. Это было нашей задачей. Понимали, что нам очень важно красиво сыграть перед своими трибунами и занять пятое место в чемпионате. Я рад за команду, за болельщиков. Лично я в этом матче впервые за долгое время играл совершенно здоровым. Когда я на сто процентов готов, то получаю полную уверенность в своих силах.