Патрик Виейра: "Надеюсь, Балотелли не опустит руки"

Главный тренер "Ниццы" Марио Балотелли после ничьей с "Тулузой" в 10-м туре чемпионата Франции (1:1) отметил, что ждет от форварда Марио Балотелли самоотдачи на тренировках. Итальянец пропустил игру из-за проблем с физической формой.

- Жду, что Марио Балотелли продолжит работать, чтобы вернуться на свой уровень, - цитирует L'Equipe Виейра. - Я не тот, кто наказывает игроков. Мы знаем недостатки, которые у него есть. Он продолжает хорошо работать. Я не сомневаюсь, что 15 дней на паузу для игр сборных помогут Марио улучшить форму.