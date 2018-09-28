"Монако" проиграл "Сент-Этьену". Головин вышел на замену

"Монако" уступил "Сент-Этьену" в матче 8-го тура чемпионата Франции (0:2). Дублем в составе хозяев поля отметился полузащитник Вахби Хазри.
Российский хавбек монегасков Александр Головин появился на поле на 60-й минуте встречи, заменив полузащитника Адама Траоре.
"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции после восьми туров, имея в активе 6 очков, "Сент-Этьен" с 15 очками располагается на второй строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
8-й тур
"Сент-Этьен" - "Монако" - 2:0 (1:0)
Голы: Хазри, 41 (1:0). Хазри, 54 (2:0).
"Сент-Этьен": Рюффье, Габриэл Силва (Пано, 66), Перрен, Суботич, Колодзейчак, Салибюр (Монне-Паке, 83), М`Вила, Сельнес, Кабелла, Хазри (Норден, 68), Диони.
"Монако": Бенальо, Сидибе, Глик, Н`Дорам, Раджи, Баррека (Шадли, 67), Пеле (Хенрикс, 79), Траоре (Головин, 60), Диоп, Фалькао, Силла.
Предупреждение: Н`Дорам, 13.
Судья: Бризар.
28 сентября. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".