"Монако" проиграл "Сент-Этьену". Головин вышел на замену

"Монако" уступил "Сент-Этьену" в матче 8-го тура чемпионата Франции (0:2). Дублем в составе хозяев поля отметился полузащитник Вахби Хазри.

Российский хавбек монегасков Александр Головин появился на поле на 60-й минуте встречи, заменив полузащитника Адама Траоре.

"Монако" занимает 18-е место в чемпионате Франции после восьми туров, имея в активе 6 очков, "Сент-Этьен" с 15 очками располагается на второй строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Сент-Этьен" - "Монако" - 2:0 (1:0)

Голы: Хазри, 41 (1:0). Хазри, 54 (2:0).

"Сент-Этьен": Рюффье, Габриэл Силва (Пано, 66), Перрен, Суботич, Колодзейчак, Салибюр (Монне-Паке, 83), М`Вила, Сельнес, Кабелла, Хазри (Норден, 68), Диони.

"Монако": Бенальо, Сидибе, Глик, Н`Дорам, Раджи, Баррека (Шадли, 67), Пеле (Хенрикс, 79), Траоре (Головин, 60), Диоп, Фалькао, Силла.

Предупреждение: Н`Дорам, 13.

Судья: Бризар.

28 сентября. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".

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