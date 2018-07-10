"Монако" подписал 20-летнего защитника из "Сент-Этьена"

Защитник Ронаэль Пьер-Габриэль перешел из "Сент-Этьена" в "Монако". 20-летний француз подписал пятилетний контракт с монегасками.
- Я очень горжусь тем, что присоединился к "Монако", - отметил Пьер-Габриэль. - "Монако" - отличный клуб, который играет в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что достигну прогресса и проведу максимально возможное количество матчей.
🖋 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Ronaël Pierre-Gabriel en provenance de l’@ASSEofficiel ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/vrKI6QaHYl– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 9 июля 2018 г.