"Монако" подписал 20-летнего защитника из "Сент-Этьена"

Защитник Ронаэль Пьер-Габриэль перешел из "Сент-Этьена" в "Монако". 20-летний француз подписал пятилетний контракт с монегасками.

- Я очень горжусь тем, что присоединился к "Монако", - отметил Пьер-Габриэль. - "Монако" - отличный клуб, который играет в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что достигну прогресса и проведу максимально возможное количество матчей.