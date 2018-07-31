"Монако" отправился на матч за Суперкубок Франции без Головина и Фалькао

Тренерский штаб "Монако" во главе с Леонарду Жардимом объявил заявку на матч за Суперкубок Франции. В список игроков, которые смогут выйти не поле против "ПСЖ", не вошли российский новичок команды Александр Головин и капитан команды Радамель Фалькао, которые по данным СМИ может покинуть клуб.

Заявка "Монако" на матч за Суперкубок Франции:

вратари: Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро Фернандес;

защитники: Антонио Баррека, Камиль Глик, Жемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, Жюльен Серрано;

полузащитники: Жан-Эд Аолу, Самюэль Грансир, Жорди Мбула, Роберт Наварро, Кевин Н`Дорам, Жудилсон Пеле, Маркуш Лопеш, Юри Тилеманс;

нападающие: Кейта Бальде, Софиан Диоп, Виллем Геббельс, Стеван Йоветич, Мусса Силла.

Матч "ПСЖ" – "Монако" состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне на стадионе Shenzhen Universiade Sports Centre.

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