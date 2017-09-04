Мбаппе прибыл на клубную базу "ПСЖ"

"ПСЖ" в своем Твиттере сообщил о прибытии на клубную базу новичка команды Кильяна Мбаппе. Нападающий вернулся в расположение парижан после отборочных матчей чемпионата мира 2018 года в составе сборной Франции.
Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа, при активации которой форвард станет игроком парижан до конца сезона-2021/22. Презентация Мбаппе в качестве игрока "ПСЖ" запланирована на 5 сентября. Мероприятие состоится на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс".
Un @KMbappe ravi de découvrir le centre Ooredoo 😁#BienvenueKylian pic.twitter.com/NTldHAWwef– PSG Officiel (@PSG_inside) 4 сентября 2017 г.
L'arrivée de @KMbappe au centre d'entraînement 💼#BienvenueKylian pic.twitter.com/42YnyIu2mB– PSG Officiel (@PSG_inside) 4 сентября 2017 г.
👀 @KMbappe #BienvenueKylian pic.twitter.com/aEYhXna7tO– PSG Officiel (@PSG_inside) 4 сентября 2017 г.
4 сентября 2017 г.