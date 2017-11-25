"Лиллем" будут руководить четыре тренера

Руководство "Лилля" сформировало временный тренерский штаб пока не решен вопрос с наставником команды. На официальном сайте клуба сообщается, что руководить командой будут сразу четыре специалиста: Фернандо Да Крус, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто. Контролировать их работу будет советник владельца "Лилля" Жерара Лопеса Луис Кампос.

Напомним, что "Лилль" ранее отстранил от работы главного тренера Марсело Бьельсу, под руководством которого команда оказалась на 19-м месте в лиге 1 после 13 туров.