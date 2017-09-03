Кильян Мбаппе: "Переход Неймара в "ПСЖ" стал для меня дополнительным стимулом"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе рассказал, что переход в парижский клуб бразильца Неймара стал одной из причин его трансфера. Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" на правах аренды с правом выкупа за 180 миллионов.

- Великие игроки творят историю в своих странах, - цитирует Telefoot Мбаппе. - Если бы я покинул Францию спустя полгода, то так бы и остался вечно подающим надежды. "ПСЖ" хочет быть лучшим в мире, побеждать во всех турнирах. Я сделаю все, чтобы сотворить историю с клубом.

Играть с Неймаром - это что-то невероятное. "ПСЖ" всегда меня интересовал, а переход Неймара стал дополнительным стимулом.