Головин - в запасе "Монако" на матч против "Нима"

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч шестого тура чемпионата Франции против "Нима". Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин начнет встречу со скамейки запасных.

"Монако": Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Н`Дорам, Тиллеманс, Траоре, Беннассер, Диоп, Фалькао (к), Мбула.‏

Запасные: Си, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Шадли, Силла, Грансир.

Для 22-летнего Головина, который отсутствовал в составе из-за травмы, предстоящая игра может стать дебютной за "Монако". Россиянин перешел в французский клуб летом из ЦСКА.

"Монако" - "Ним": чемпионат Франции по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.45 (время московское)