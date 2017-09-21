Диего Форлан: "Неймар не повел бы себя так с Месси"

Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан отметил, что форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани заслуживает уважения. По словам бывшего футболиста, Неймар в конфликте со своим партнером повел себя как маленький мальчик.

- Кавани нужно уважать, - приводит Marca слова Форлана. - Он забивает много голов, в том числе и с пенальти. Он признанный бомбардир. Думаю, Неймар не повел бы себя так с Месси. С Кавани он повел себя как маленький мальчик. Это конфликт только между Неймаром и Кавани, такое бывает везде. Но поведение Алвеса не лезет ни в какие ворота.

Напомним, Неймар в матче с "Лионом" (2:0) хотел отобрать у Кавани попытку пробития пенальти. Перед этим Дани Алвес не позволил уругвайцу пробить штрафной и отдал мяч бразильцу.