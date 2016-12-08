Ди Мария и Пасторе подозреваются в уклонении от налогов

Аргентинские полузащитники "ПСЖ" Анхель Ди Мария и Хавьер Пасторе оказались фигурантами скандала об уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Le Figaro, оба аргентинца оказались в списках сайта Football Leaks, который опубликовал документы, свидетельствующие об использовании многими знаменитыми футболистами подставных компаний от ухода от налогов.

По данным источника, Пасторе и Ди Мария использовали подставные компании в Панаме и Уругвае, проводя там доходы от коммерческой и рекламной деятельности, чтобы не платить налоги в Европе. Пока прокуратура не заинтересовалась этими документами. В Испании же по аналогичным подозрениям были заведены дела в отношении других игроков.