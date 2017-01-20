Депай будет выступать за "Лион" под номером 9

"Лион" на официальной странице в твиттере объявил, что в 16.45 вингер Мемфис Депай будет представлен в качестве игрока клуба. За новую команду 22-летний голландец будет выступать под номером 9. Ранее появилась информация, что французский клуб заплатил "Манчестер Юнайтед" за игрока 16,5 миллиона евро, а затем англичане могут получить еще до 8 миллионов евро в качестве бонусов.

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо надеется, что новичок команды, которого он очень хотел видеть в своем составе, сможет сыграть уже в эти выходные с "Марселем".