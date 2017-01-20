15:28 20 января | ФУТБОЛ — Франция

Брюно Женезьо: "Надеюсь, Депай сыграет с "Марселем" в эти выходные"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо выразил надежду, что вингер Мемфис Депай сможет сыграть в матче 21-го тура чемпионата Франции против "Марселя". Сегодня 22-летний голландец, игравший ранее за "Манчестер Юнайтед", будет представлен в качестве игрока французского клуба. Игра "Лион" - "Марсель" состоится в это воскресенье и начнется в 23.00 по московскому времени.

- Если контракт с Депаем будет подписан уже сегодня и он сможет тренироваться с нами завтра, то надеюсь увидеть его на поле уже в игре с "Марселем", - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Мемфис может забить гол, используя скорость и технику, что может быть реальным плюсом для команды. В раздевалке команды прибытие такого игрока рассматривается положительно. Сам Депай имеет большое желание, чтобы вернуться на прежний уровень. У него много мотивации.

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Материалы REN-TV

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