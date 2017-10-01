Брюно Женезьо: "Очень разочарован и зол"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо остался недоволен игрой чемпионата Франции с "Анже" (3:3). По ходу матча его команда вела со счетом 3:1, а на 50-й минуте осталась в меньшинстве.

– Огромное разочарование, очень расстроен, – цитирует AFP Женезьо. – И зол тоже. Трудно добиться большего в гостях, чем мы сделали за один час игры. Но еще труднее умудриться при этом не победить. Мы сами виноваты, пусть и остались вдесятером по странному стечению обстоятельств. Нужно быть бдительнее, спокойнее, когда ведешь с разницей в два мяча.

Удаление само по себе смешное, гротескное. И все же мы могли справляться и должны были, поскольку имеем нужные ресурсы.