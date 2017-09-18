Брюно Женезьо: "Лион" заслуживал большего в матче против "ПСЖ"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после матча 6-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" (0:2) отметил, что его команда заслуживала большего в этой встрече. Однако он остался игрой своих футболистов.

Отметим, что оба мяча в матче были засчитаны как автоголы. В моменте с первым голом мяч отскочил от Марселу после удара Эдинсона Кавани, а во втором – Жереми Морель забил в свои ворота после выхода один на один от Кильяна Мбаппе.

– Мы разочарованы, потому что заслуживали большего. У нас была возможность забить, но в итоге мы поплатились за одну-две ошибки, – приводит Goal слова Женезьо. – Тем не менее мы можем быть довольны игрой, показанной сегодня. Если мы сможем это повторять, то добьемся хорошего результата в этом сезоне.