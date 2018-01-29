Бензема перейдет в "ПСЖ"?

"ПСЖ" заинтересован в услугах нападающего "Реала" Карима Бензема, сообщает The Sun. 30-летний француз рассматривается в качестве потенциальной замены лучшему бомбардиру в истории клуба Эдинсону Кавани.

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридцы планируют в летнее трансферное окно потратить 500 миллионов евро на приобретение нападающих Харри Кейна, Эдена Азара и Неймара. Подобное усиление атаки мадридцев может вынудить француза принять предложение парижан, чтобы избежать высокой конкуренции.

В этом сезоне Бензема провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что по количеству голов француз является седьмым в истории клуба.