13:18 | Футбол — Франция

Анхель Ди Мария: "Не знаю, останусь ли в "ПСЖ"


Полузащитник "ПСЖ"  Анхель Ди Мария не знает, останется ли в клубе после окончания сезона. Он признался, что в какой-то момент расстроился, выпав из числа игроков основного состава.

– Я был очень разочарован тем, что не входил в стартовый состав, – цитирует France Football Ди Марию. – Потому что у меня была хорошая форма на самом деле. Я чувствовал, что должен играть, но не получал такой возможности. Не знаю, останусь ли в "ПСЖ". Футбол странная штука. Я здесь всем доволен, но клубу нужно продавать игроков, чтобы покупать новых.

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