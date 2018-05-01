Анхель Ди Мария: "Не знаю, останусь ли в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария не знает, останется ли в клубе после окончания сезона. Он признался, что в какой-то момент расстроился, выпав из числа игроков основного состава.

– Я был очень разочарован тем, что не входил в стартовый состав, – цитирует France Football Ди Марию. – Потому что у меня была хорошая форма на самом деле. Я чувствовал, что должен играть, но не получал такой возможности. Не знаю, останусь ли в "ПСЖ". Футбол странная штука. Я здесь всем доволен, но клубу нужно продавать игроков, чтобы покупать новых.