Александр Головин: "Работа с Анри - двойная мотивация для меня"

Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что работа под руководством Тьерри Анри вдвойне мотивирует его. 41-летний специалист возглавил монегасков 13 октября 2018 года.

- Работа с Анри - двойная мотивация для меня, - сказал Головин во время эфира в социальной сети "Вконтакте". - Знаю, какой это был футболист. Хочется брать пример с его игры. Сейчас мы работаем над дисциплиной в команде, а также над обороной.

Примеры для подражания? Месси. Все хотят быть похожими на него. В последнее время нравится Эден Азар.

Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, заключив пятилетний контракт. Он провел 9 матчей за монегасков и отметился одной результативной передачей.

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