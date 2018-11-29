Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

Болельщик "Спартака" выбежал на поле во втором тайме матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" и приблизился к капитану команды Денису Глушакову.

После короткой беседы футболист оттолкнул фаната, потом их разняли подбежавшие на подмогу Глушакову партнеры по команде.

Команда уводит болельщика от капитана. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"

Первым между капитаном "Спартака" и фанатом оказался Луиз Адриану. К месту действия стянулись все футболисты красно-белых, в их числе был вратарь Артем Ребров. (Александр Рогулев)