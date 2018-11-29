20:25 | Футбол — Лига Европы

Болельщик "Спартака" напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

Денис Глушаков и болельщик. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ" Команда оттесняет болельщика от Дениса Глушакова. Фото REUTERS Фанат, напавший на Глушакова. Фото REUTERS Команда оттесняет болельщика от капитана. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ" Команда уводит болельщика от капитана. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"
Денис Глушаков и болельщик. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"
Обсудить
87

Болельщик "Спартака" выбежал на поле во втором тайме матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" и приблизился к капитану команды Денису Глушакову.

После короткой беседы футболист оттолкнул фаната, потом их разняли подбежавшие на подмогу Глушакову партнеры по команде.

Команда уводит болельщика от капитана. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"
Команда уводит болельщика от капитана. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"

Первым между капитаном "Спартака" и фанатом оказался Луиз Адриану. К месту действия стянулись все футболисты красно-белых, в их числе был вратарь Артем Ребров. (Александр Рогулев)

Фанат, напавший на Глушакова. Фото REUTERS
Фанат, напавший на Глушакова. Фото REUTERS
Спартак - Рапид В

 

Опрос

Фанаты "Спартака" против Глушакова. Что делать игроку?
Обсудить
голосовать
Обсудить
87
Загрузка...
Материалы сюжета: Глушаков: черная осень
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...