Станислав Черчесов: "Анри рассчитывает на Головина. Он попал туда, куда нужно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настроении полузащитника "Монако" Александра Головина. 55-летний российский специалист заявил, что главный тренер французской команды Тьерри Анри​ рассчитывает на 22-летнего хавбека.

– Головин попал туда, куда нужно было попасть, – заявил Черчесов. – "Монако" переживает плохо период, потому что много травмированных в команде. У него было несколько повреждений, футболист не до конца хорошо себя чувствовал. Если он будет ощущать себя "постоянным легионером", тогда у него все получится. Конечно, у футболиста было не самое хорошее настроение, потому что получал повреждения. Тьерри Анри признался мне, что он рассчитывает на Головина.