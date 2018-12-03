18:01 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Станислав Черчесов: "Анри рассчитывает на Головина. Он попал туда, куда нужно"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о настроении полузащитника "Монако" Александра Головина. 55-летний российский специалист заявил, что главный тренер французской команды Тьерри Анри​ рассчитывает на 22-летнего хавбека.

– Головин попал туда, куда нужно было попасть, – заявил Черчесов. – "Монако" переживает плохо период, потому что много травмированных в команде. У него было несколько повреждений, футболист не до конца хорошо себя чувствовал. Если он будет ощущать себя "постоянным легионером", тогда у него все получится. Конечно, у футболиста было не самое хорошее настроение, потому что получал повреждения. Тьерри Анри признался мне, что он рассчитывает на Головина.

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