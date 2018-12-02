Германия снова сыграет с Голландией. Все группы отборочного турнира Евро-2020

В Дублине (Ирландия) завершилась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020.
Результаты жербьевки:
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.
Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.
Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.
Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра.
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
Отборочный турнир начнется в марте 2019 года. Прямую путевку на чемпионат Европы получат две лучшие команды каждой группы. Еще четыре финалиста опеределятся по итогам плей-офф, участники которого определятся по результатам Лиги наций. Победители групп дивизиона А Лиги наций гарантировали себе как-минимум плей-офф.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/euro/2020/online/chempionat-evropy-2020-po-futbolu-zherebevka-otborochnogo-turnira-kto-stanet-sopernikami-sbornoy-rossii-live-1482452/
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