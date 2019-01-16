"Газпром-Арена" может быть снова переименована в "Санкт-Петербург" на время Евро-2020

Стадион "Газпром-Арена" может получить прежнее название "Санкт-Петербург" на время чемпионата Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по физкуьтуре и спорту города.

"Четких требований от УЕФА по названию пока нет, но мы предполагаем, что он будет называться как во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу - "Санкт-Петербург", - сказали в пресс-службе.

В среду также был опубликован ответ комитета на запрос председателя городского отделения политической партии "Справедливая Россия" Марины Шишкиной о названии стадиона. В тексте, который имеется в распоряжении ТАСС, отмечается, что нынешнее название "Газпром-Арена" во время матчей чемпионата Европы, а также других мероприятий, которые организовываются правительством РФ или властями Петербурга, использоваться не будет.

Кроме того, в документе также говорится о том, что "Газпром-Арена" является "коммерческим обозначением", а фактически в Едином государственном реестре недвижимости он называется "футбольным стадионом в западной части Крестовского острова".

В ответе напомнили, что стадион был передан в управление дочерней компании футбольного клуба "Зенит" по концессионному соглашению, и она имела право выбрать любое коммерческое название для арены.

Стадион "Санкт-Петербург" принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций-2017. В конце 2018 года он получил название "Газпром-Арена". Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах, в Санкт-Петербурге пройдут три игры группового турнира и четвертьфинал.