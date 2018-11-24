Карлос Тевес и капитан "Боки" Перес не сыграют в финале Кубка Либертадорес из-за атаки фанатов

Капитан "Бока Хуниорс" Пабло Перес не сыграет в ответном матче финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейта". Он пострадал в результате атаки на автобус команды. Фанаты "Ривера" забросали его камнями и разбили несколько стекол. Перес получил порезы руки, а также у него в глазу обнаружены осколки.

Кроме того, в игре не примет участия экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Карлос Тевес. Аргентинец пострадал из-за распыления слезоточивого газа - его рвало в раздевалке.

Ранее стало известно, что матч состоится, несмотря на инцидент, президент ФИФА Джанни Инфантино даже пригрозил "Боке" дисквалификацией в случае отказа выходить на игру. Начало игры перенесено на один час.