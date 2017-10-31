Одноклубники Рауша посоревновались в пробитии штрафных ударов, как в FIFA 18

Футболисты "Штутгарта", "Кельна" и "Хоффенхайма" приняли участие в конкурсе штрафных ударов, которые выполняют игроки FIFA 18 в качестве тренировочных заданий. Первый клуб представляли Йенс Граль, Тимо Баумгартль, Орель Мангаля и Анастасиос Донис, второй - Доминик Хайнц, Джон Кордоба, Маттиас Леманн и Хорхе Мере, а третий - Серж Гнабри, Робин Хак, Ховард Нордтвейт, Юстин Хогма и Штефан Пош. "Штутгарт" набрал 21 200 очков, "Кельн" и "Хоффенхайм" - по 15 400.

Ранее в данном конкурсе приняли участие футболисты "Вердера" (15 200 очков), "Аугсбурга" (12 600), "Шальке" (13 600), "Гамбурга" (15 400), "Герты" (12 200), "Фрайбурга" (16 000), "Ганновера" (18 600), "Лейпцига" (19 400) и "Вольфсбурга" (12 000). Таким образом, в турнирной таблице лидирует "Штутгарт".

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 18.

Ожидается, что в будущем в этом конкурсе примут участие и другие клубы чемпионата Германии.

Игроки "Гамбурга", "Фрайбурга" и "Герты" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

Игроки "Вердера", "Шальке" и "Аугсбурга" посоревновались в пробитии штрафных ударов //

Игроки "Ганновера", "Лейпцига" и "Вольфсбурга" посоревновались в пробитии штрафных ударов