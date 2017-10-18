Игроки "Гамбурга", "Фрайбурга" и "Герты" посоревновались в пробитии штрафных ударов, как в FIFA 18

Футболисты "Гамбурга", "Герты" и "Фрайбурга" приняли участие в конкурсе штрафных ударов, которые выполняют игроки FIFA 18 в качестве тренировочных заданий. Первый клуб представляли Андреас Хирцель, Николай Мюллер, Льюис Холтби и Василие Яничич, второй - Джонатан Клинсманн, Палько Дардаи, Джордан Торунарига и Мэтью Леки, а третий - Амир Абраши, Онур Булут, Рафал Гикевич и Карим Гуэде. "Гамбург" набрал 15 400 очков, "Герта" - 12 200, а "Фрайбург" - 16 000.

Ранее в данном конкурсе приняли участие футболисты "Вердера" (15 200 очков), "Аугсбурга" (12 600 очков) и "Шальке" (13 600 очков). Таким образом, в турнирной таблице лидирует "Фрайбург".

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 18.

Ожидается, что в будущем в этом конкурсе примут участие и другие клубы чемпионата Германии.