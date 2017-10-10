Игроки "Вердера", "Шальке" и "Аугсбурга" посоревновались в пробитии штрафных ударов, как в FIFA 18

Футболисты "Вердера", "Аугсбурга" и "Шальке" приняли участие в конкурсе штрафных ударов, которые выполняют игроки FIFA 18 в качестве тренировочных заданий. Первый клуб представляли Ламин Сане, Лука Кальдирола, Никлас Мойсандер и Улиссес Гарсия​, второй - Ку Джа Чхоль, ​Чи Дон Вон, Марсель Хеллер​, Кристоф Янкер и Ян-Ингвар Кальсен-Бракер, а третий - Налду, Коке, Амин Арит, Уэстон Маккенни и Хаджи Райт. Лучшими оказались представители "Вердера", набравшие 15 200 очков, второе место заняли игроки "Шальке" - 13 600 очков, а замкнули тройку футболисты "Аугсбурга" - 12 600 очков.

Баллы начисляются по тем же правилам, что и в футбольном симуляторе FIFA 18.

Ожидается, что в будущем в этом конкурсе примут участие и другие клубы чемпионата Германии.