Корреа и Годин включили 7 легенд в свой состав в FIFA 18

Состав Година и Корреа в FIFA 18.

Игроки "Атлетико" Анхель Корреа и Диего Годин стали очередными участниками режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной игроками испанской команды, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

В стартовый состав были включены личные карточки Година и Корреа, имеющие общий рейтинг 99 OVR (Карточка, которая дается профессиональным футболистам, играющим в FIFA 18), а также 7 легенд и вратарь "Атлетико" Ян Облак​.

Полностью состав Година и Корреа выглядит следующим образом: Ян Облак ("Атлетико"), Хавьер Дзанетти (Икона), Диего Годин ("АТлетико"), Алессандро Неста (Икона), Паоло Мальдини (Икона), Патрик Виейра (Икона), Анхел Корреа ("Атлетико"), Руд Гуллит (Икона), Лионель Месси ("Барселона"), Пеле (Икона), Диего Марадона (Икона). Общий рейтинг состава равняется 93 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 92 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Пеле, Роналдинью, Самюэля Юмтити и других.

Роналду, Месси и Кейн – в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона – в составе Томаса Мюллера в FIFA 18 //

Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18 //

Роналдо, Роналдинью и Месси – в составе Юмтити в FIFA 18