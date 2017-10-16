Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18

Нападающий "Арсенала"​ и сборной Франции Александр Ляказетт стал четвертым участником нового режима FIFA 18, который называется "Битва составов". В течение недели игрокам предлагается сыграть с составом француза, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

Примечателен тот факт, что с составе форварда нет специальной личной карточки с рейтингом 99 OVR, которая вручается всем профессиональным футболистам, играющим в футбольный симулятор.

Полностью состав Ляказетта выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Рафаэль Варан ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Криштиану Роналду ("Реал"), Роналдинью (Икона), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Тьерри Анри ("Икона"). Общий рейтинг состава равняется 89 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность - 89 (максимум 100).

На скамейке запасных команды остались: Ян Облак ("Атлетико"), Марселу ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Усман Дембеле ("Барселона"), Карим Бензема ("Реал"), Иско ("Реал"), Гарет Бэйл ("Реал").

Ранее игрокам предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Томаса Мюллера и Деле Алли.

Роналду, Месси и Кейн - в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона - в составе Томаса Мюллера в FIFA 18