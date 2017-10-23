Киберфутболисты "Локомотива" и "Краснодара" сыграют перед матчем РФПЛ

Перед матчем 14-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Краснодаром" киберфутболисты клубов проведут товарищескую встречу. Как сообщает пресс-служба Loko eSports Team, поединок между Артемом "Afangess" Афанасьевым и и Андреем "22Dron11" Конновым состоится в малом шатре на площади перед стадионом "РЖД-Арена" и начнется в 18.40 по московскому времени.

Напомним, матч 14-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар" пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.