Чемпион России по киберфутболу: "Половина Махачкалы теперь знает, кто я такой"

Киберфутболист Хан "hantigr_4" Балабеков, одержавший победу в чемпионате России по FIFA 18, признался, что чемпионский кубок из-за размеров стоит у него в гостиной. Также 16-летний киберспортсмен отметил, что не считает себя популярным, несмотря на чемпионство.

- Куда пристроили кубок дома?

- Сложно куда-то его пристроить, все-таки он весит 32 кг, - цитрует Cyberfootball Балабекова. - Стоит на полу в гостиной.

- Как-то повлияло чемпионство на вас в плане медийности? Какое это интервью по счету после победы?

- Половина моего города, наверное, теперь знает, кто я такой, ибо во всех возможных группах Дагестана выкладывали эту информацию. А интервью не считал, но было много.

- В психологическом плане сейчас тяжело справляться с популярностью?

- Не считаю себя популярным. В интернете всегда отвечаю всем. Единственное, очень много людей просят сыграть, но я этого делать не могу. Если играть со всеми, то мне не хватит времени на общение с друзьями и родителями. Мне нравится, что на меня подписываются во всех социальных сетях, что меня на Twitch смотрят все больше и больше, но психологических сложностей не было, да и думаю, что не будет.

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