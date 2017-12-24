19:02 24 декабря | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Анжи" - победитель чемпионата России по FIFA 18

Хан "hantigr_4" Балабеков. Фото Федерация компьютерного спорта России Хан "hantigr_4" Балабеков - победитель чемпионата России. Фото Федерация компьютерного спорта России
Хан "hantigr_4" Балабеков. Фото Федерация компьютерного спорта России
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Киберфутболист "Анжи"​ Хан "hantigr_4" Балабеков стал чемпионом России по FIFA 18. В финальной серии в упорной борьбе в каждом матче он переиграл Аслана "Unezh" Унежева - 3-0 (3:2, 3:2, 3:2).

Турнир проходил в режиме "85", в котором общие рейтинги всех игроков в каждой команде равны 85. В финале 16-летний киберспортсмен махачкалинского клуба играл за "Манчестер Юнайтед", а его соперник – за "Лацио".

Победитель получит в качестве приза 500 тысяч рублей, а проигравший – 300 тысяч.

Напомним, ранее третье место занял киберфутболист "Строгино" Давлят "ShutRus" Сагитов.

Киберфутболист "Строгино" занял третье место в чемпионате России

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Андрей Троцкийй

Но скоро вектор развития изменится...

21:35 24 декабря

Boleijj protiv

Уже ведь писали, чтобы такое не постили. Это никому не нужно.

21:04 24 декабря

Igorello97

Зачем вообще писать кто какой командой играл? Рейтинги же одинаковые.

20:16 24 декабря

Post6

Почему не играл за Анжи?

19:59 24 декабря

КолобокКолобков

Какая-то белеберда...Один играл за МЮ, другой за Лацио, а чемпион - Анжи )))) Киберспорт=кибермозги...

19:37 24 декабря