"Анжи" - победитель чемпионата России по FIFA 18

Киберфутболист "Анжи" Хан "hantigr_4" Балабеков стал чемпионом России по FIFA 18. В финальной серии в упорной борьбе в каждом матче он переиграл Аслана "Unezh" Унежева - 3-0 (3:2, 3:2, 3:2).
Турнир проходил в режиме "85", в котором общие рейтинги всех игроков в каждой команде равны 85. В финале 16-летний киберспортсмен махачкалинского клуба играл за "Манчестер Юнайтед", а его соперник – за "Лацио".
Победитель получит в качестве приза 500 тысяч рублей, а проигравший – 300 тысяч.
Напомним, ранее третье место занял киберфутболист "Строгино" Давлят "ShutRus" Сагитов.
Киберфутболист "Строгино" занял третье место в чемпионате России
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Андрей Троцкийй
Но скоро вектор развития изменится...
21:35 24 декабря
Boleijj protiv
Уже ведь писали, чтобы такое не постили. Это никому не нужно.
21:04 24 декабря
Igorello97
Зачем вообще писать кто какой командой играл? Рейтинги же одинаковые.
20:16 24 декабря
Post6
Почему не играл за Анжи?
19:59 24 декабря
КолобокКолобков
Какая-то белеберда...Один играл за МЮ, другой за Лацио, а чемпион - Анжи )))) Киберспорт=кибермозги...
19:37 24 декабря