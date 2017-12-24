"Анжи" - победитель чемпионата России по FIFA 18

Киберфутболист "Анжи"​ Хан "hantigr_4" Балабеков стал чемпионом России по FIFA 18. В финальной серии в упорной борьбе в каждом матче он переиграл Аслана "Unezh" Унежева - 3-0 (3:2, 3:2, 3:2).

Турнир проходил в режиме "85", в котором общие рейтинги всех игроков в каждой команде равны 85. В финале 16-летний киберспортсмен махачкалинского клуба играл за "Манчестер Юнайтед", а его соперник – за "Лацио".

Победитель получит в качестве приза 500 тысяч рублей, а проигравший – 300 тысяч.

Напомним, ранее третье место занял киберфутболист "Строгино" Давлят "ShutRus" Сагитов.

Киберфутболист "Строгино" занял третье место в чемпионате России