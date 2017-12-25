Победитель чемпионата России: "Хочу выступать за "Локомотив"

Киберфутболист Хан "hantigr_4" Балабеков после победы в чемпионате России по FIFA 18, на котором он представлял "Анжи", признался, что хотел бы стать игроком киберспортивной команды "Локомотива" Loko eSports Team. Однако из-за своего возраста 16-летний киберфутболист пока не готов перебираться в Москву.

- За какой клуб хотели бы выступать?

- В России за "Локомотив", - цитирует пресс-служба РФПЛ Балабекова. - У них самая лучшая организация. Они приходят на турниры целой делегацией из 15 человек, полностью поддерживают своих игроков, дают свою экипировку. А если рассматривать международную арену, то за "Манчестер Юнайтед"​ – мой любимый клуб. У них как раз нет игрока. Хотелось бы за них поиграть.

- Как думаете, теперь, после победы, "Локомотив" рассмотрит вашу кандидатуру?

- Не знаю, думаю навряд ли. Нужно проживать в Москве, а мне 16 лет. Одному в таком возрасте без родителей сложно. Я не готов.

- То есть, если они сейчас предложат подписать контракт, откажетесь?

- Если они создадут для меня здесь условия, то, конечно же, я соглашусь.

"Анжи" – победитель чемпионата России по FIFA 18