Киберфутболист "Анжи": "Эмоции от победы в чемпионате России словами не передать"

Киберфутболист "Анжи" Хан "hantigr_4" Балабеков после победы в чемпионате России по FIFA 18 признался, что испытал эмоции, которые нельзя передать словами. Теперь 16-летний киберспортсмен намерен еще больше тренироваться, чтобы показать себя на следующих турнирах.

– Что скажете по организации турнира? Вчера несколько участников жаловались на мониторы и изменения регламента.

- Организация на высоком уровне, вплоть до того, что участникам сделали все для победы, скажем так. По поводу мониторов и регламента, были некоторые вопросы, но быстро все уладили.

– Ваши первые эмоции после победы?

- Эмоции словами не передать, был очень счастлив.

– Как на вас сказывалось то, что представляете "Анжи"? Поддерживала ли вас команда?

- Я представлял "Анжи" только на этом турнире, с этой стороны никакого напряжения не было. Пару раз из клуба писали, поддерживали.

– Какие планы теперь на будущее в плане FIFA 18?

- Тренировки, еще больше тренировок. Впереди много интересных турниров.

"Анжи" – победитель чемпионата России по FIFA 18