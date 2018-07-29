11:30 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Бельгийский участник ЧМ по FIFA 18 стал игроком ПСВ


ПСВ подписал еще одного киберфутболиста. Бельгиец Стефано "StefanoPinna" Пинья теперь представляет голландский футбольный клуб. Он взял себе 97 номер.

"Я могу, наконец, объявить, что буду играть . Не могу дождаться, когда буду выступать в футболке ПСВ", - написал Пинья в Твиттере.

Напомним, StefanoPinna ранее отобрался на чемпионат мира по FIFA 18. В августе он сыграет в группе С главного киберфутбольного турнира года.

 

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