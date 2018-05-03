Александр Зубков: "МОК при апелляции в CAS должен иметь доказательства, но их нет"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет ни единого доказательства вины российских спортсменов. Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что МОК планирует подать апелляции на два оправдательных вердикта CAS по российским атлетам. Президент МОК Томас Бах позднее подтвердил, что МОК подаст апелляцию на решение CAS.

- Нужно иметь доказательную базу, а не голословно обвинять наших спортсменов, - цитирует Зубкова "РИА Новости". - Это самое главное. Должны быть предоставлены факты, а не данные комиссии Освальда, которая не предоставила никакой доказательной базы в отношении наших спортсменов, в том числе меня. Я не уверен (откажут ли МОК в апелляции), потому что я не нахожусь в CAS. Это работа адвокатов. Но я был уверен, что МОК будет подавать апелляцию. Ну, пожалуйста, пускай подает.

Мы тоже подавали (апелляцию), но у них нет ни одного факта доказательств. Ребята оправданы, и почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы?

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам расследования комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида пожизненно дисквалифицировал 43 российских спортсмена. Апелляции в CAS подали 42 атлета.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян и постановил, что их результаты на Играх-2014 должны быть восстановлены в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил.

Апелляции еще 11 россиян были частично удовлетворены - пожизненное отстранение от Олимпиад заменено пропуском только Игр в Пхенчхане. Список - здесь.