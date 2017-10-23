На противника Трампа претендуют три клуба NFL

На защитника Колина Коперника претендует три команды NFL, сообщает The Score. 29-летний футболист является свободным агентом, и его кандидатурой заинтересовались такие команды, как "Аризона", "Грин Бэй" и "Денвер".

Напомним, что защитник стал первым футболистом в лиге, кто выразил протест по поводу обращения полиции с темнокожими жителями США в ряде штатов.

Президент США Дональд Трамп предлагал убрать с поля "этого сукина сына" после того, как Коперник во время исполнения гимна встал на одно колено в знак протеста.

Трамп в жесткой форме призвал клубы НФЛ исключать игроков, которые не уважают гимн США