Трамп в жесткой форме призвал клубы НФЛ исключать игроков, которые не уважают гимн США

Президент США Дональд Трамп жестко высказался в отношении игроков НФЛ, которые не встают во время гимна страны. Таким поведением некоторые игроки НФЛ выражают протест по поводу обращения полиции с темнокожими жителями США в ряде штатов.

– Хотите ли вы быть владельцем клуба НФЛ, чей игрок пренебрегает гимном и флагом страны? – обратился Трамп к избирателям во время предвыборной кампании губернатора штата Алабама Лютера Стренджа. – Скажите этому сукину сыну, чтобы он убирался с поля! Скажите ему, что он уволен!