Клуб НФЛ не собирается вести переговоры с Кондолизой Райс по поводу должности главного тренера

Клуб НФЛ "Кливленд Браунз" опроверг информацию о том, что рассматривает Кондолизу Райс на должность главного тренера клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что бывший госсекретарь США может стать первой женщиной, приглашенной на собеседование по поводу работы главным тренером.

- Бывший госсекретарь Кондолиза Райс - настоящий лидер, она обладает сильным характером и болеет за "Браунз", - приводит официальный Твиттер клуба заявление генменеджера Джона Дорси. - Я уважаю ее за то, что она достигла, и для меня большая честь впервые встретиться с ней в этом сезоне.

Мы ведем переговоры и по-прежнему ищем кандидатов, но Райс не входит в их число.