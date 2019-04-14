Степан Марянян: "Не ожидал, что смогу досрочно выиграть все схватки на чемпионате Европы"

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян отметил, что отдал все силы на чемпионате Европы в Бухаресте. Он завоевал золото, выиграв досрочно все схватки.

- Не ожидал, что все схватки смогу выиграть досрочно, просто отдал здесь все силы, результат налицо, - приводит ТАСС слова Маряняна. - Не могу сказать, что я в идеальной форме, она редко бывает, но я был близок к ней. И все-таки есть над чем работать, это только со стороны все кажется красиво.

У меня недавно дома появилась медальница, детских медалей на ней нет, только взрослые, ключевые, так что места на ней еще достаточно. Было золото Европейских игр, еще несколько медалей, теперь золото чемпионата Европы, надо добирать комплект.