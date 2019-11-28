Роман Власов: «Для меня очень ценно встретиться именно с Арсеном Джулфалакяном»

Международный турнир по греко-римской и вольной борьбы «Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА» пройдет 29-30 ноября в Москве во дворце Ирины Винер-Усмановой. Центральным событием турнира греко-римлян станет поединок двукратного победителя Олимпийских игр Романа Власова с призером Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы Арсеном Джулфалакяном (Армения) в весовой категории до 77 кг.

— С Арсеном мы много раз боролись на разных соревнованиях, — отметил Власов. — Несмотря на счет 6-0, встречи всегда были очень упорными, мы шли балл в балл. Долгое время он был для меня тем соперником, которого я очень хотел победить. Судьбоносной стала наша встреча в финале Олимпийских игр в Лондоне. Для меня очень ценно встретиться именно с этим борцом, снова окунуться в ту атмосферу. Схватка с Арсеном — это очередной вызов. Нужно выйти на ковер, показать свою форму, готовность, доказать, в первую очередь, себе, что я сильнее.

Власов впервые поборется в Москве с 2007 года, когда выступал на юношеском турнире памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича.

— Раньше никак не получалось принять участие в этих соревнованиях. Но на сегодня это актуальный старт. Идет отбор на Олимпиаду, и каждый старт — это вызов. Нужно держать себя в боевых кондициях, постоянно бороться, решать такие серьезные задачи. Соревнования тренировками не заменишь, — отметил Власов.

В первый день «Гран-при Москвы» пройдут личные турниры в олимпийских весовых категориях. 30 ноября состоится матчевая встреча сборных России и остального мира.