Арестованы еще пять подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе

Черемушкинский районный суд столицы арестовал до 8 августа всех шестерых подозреваемых по делу о драке в парке в столичном районе Южном Бутово, в результате которой погиб 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев, информирует агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирэну Козаеву.

– Решением суда в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа, – заявила Козаева.

Среди арестованных: Фаридун Сафаров, Рустам Аминов, Неъматжон Бобоев, Мирзошавкат Туфолангов и Фируз Сафаров.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения в отношении еще одного фигуранта дела – Аловадинзода Михроччона.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня в одном из парков на юго-западе Москвы мужчина во время прогулки с девушкой на мосту сделал замечание компании агрессивных молодых людей. В результате началась драка, в ходе которой пострадавший вместе с одним из нападавших упал с моста в воду. От полученных повреждений потерпевший скончался.

После этого злоумышленники избили девушку погибшего и других людей, отдыхавших в парке, а затем скрылись. Все шестеро фигурантов в возрасте от 23 до 29 лет подозреваются по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").