Абуязид Манцигов: "Я счастлив, это мой первый большой результат на ЧЕ"

Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 72 килограмм на чемпионате Европы-2019 в Бухаресте, счастлив, что помог своей национальной команде выиграть общий зачет, сообщает ТАСС.

В финале Манцигов одержал победу над турком Дженгизом Арсланом.

– Я счастлив, во-первых, это мой первый большой результат на чемпионате Европы, во-вторых, мы выиграли общий зачет. Я бы хотел поблагодарить всех своих соперников на этом турнире, это чемпионат Европы, тут слабых борцов не было.

В финале я рассчитывал как следует бороться все положенные шесть минут, но все-таки допустил ошибку, расслабился и "улетел" на четыре балла. Но я слышал тренера, исправился, – приводит слова Манцигова ТАСС.

Сборная России одержала победу на ЧЕ в командном зачете. В активе россиян пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые медали.

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