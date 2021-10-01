«Это определенно чей-то заказ». Сборную России сняли самолета за день до старта ЧМ

Журналист все снял на видео.

В ночь на 1 октября представителей сборной России по вольной борьбе неожиданно сняли с рейса Амстердам — Осло. Спортсмены и тренеры команды прилетели в голландский аэропорт Схипхол для пересадки, однако местная полиция задержала их прямо в самолете. С самолета сняли главного тренера сборной Дзамболата Тедеева, двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева (до 97 кг), Тимура Бижоева (до 74 кг), Евгения Жербаева (до 70 кг) и Абасгаджи Магомедова (до 61 кг), а также массажиста команды.

Вместе с борцами находился журналист Вячеслав Абдусаламов, который вел прямую трансляцию происходящего в Instagram.

«Полицейские ворвались в самолет и под конвоем забрали наших спортсменов, которые идут на золотые медали, и вот высаживают нас, — сказал Тедеев в интервью Абдусаламову сразу после случившегося. — Это определенно заказ, но непонятно чей. По-моему, это заказ наших оппонентов. Я даже не понимаю, почему нас высаживают. Мы говорим: «Дайте объяснения», — они даже не могут объяснить».

Садулаев добавил, что причиной снятия с рейса стало то, что «сняли маски» в самолете.

«В принципе, меня не задерживали. Я сам сказал, что я не полечу без Абаса. Без этого парня я не полечу», — рассказал о своей ситуации Абдусаламов и приобнял Абасгаджи Магомедова.

«Да ты с нами, потому что ты язык знаешь! — разъяснил Тедеев. — Мы бы без тебя что делали? Нам же объясниться как-то надо. Поэтому ты и остался с командой».

Борцам и Тедееву провели инструктаж, после чего им пришлось ночевать в аэропорту — спать на неудобных стульях в зале ожидания. Это при том, что Бижоеву и Магомедову нужно будет выйти на ковер уже в первый день турнира — 2 октября. Впрочем, судя по трансляциям Абдусаламова, борцы находились в хорошем расположении духа все это время.

«Как бы ни складывались обстоятельства, сборная России никогда не теряет присутствия духа, потому она самая сильная в мире. Мы не сдаемся, но эту ночь придется провести в аэропорту», — сказал Абдусаламов.

«Чем хуже условия нам создают, тем больше мы крепчаем, — отметил Тедеев. — Мы будем бороться еще лучше и разочаруем наших соперников».

Спустя 8 часов Вячеслав Абдусаламов запустил новую трансляцию, сообщив, что сборная России наконец-таки прибыла в Осло.

«Самочувствие нормальное, — сказал ему Магомедов. — Главное — вес посмотреть, а там уже легче будет. Это самая трудная поездка. Первый чемпионат мира, и тут такое... Ну ничего, все, что нас не убивает, делает сильнее».

«Я как дома поспал! — заявил в свою очередь Жербаев. — Мне не привыкать к таким перелетам, я в Бурятию по 6 часов летаю. Так что для меня это было просто разминкой».

Как уже было сказано, чемпионат мира в Осло стартует 2 октября. Помимо Садулаева, Магомедова, Бижоева и Жербаева, в состав сборной России вошли Абубакар Муталиев (до 57 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Радик Валиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Зелимхан Хизриев (до 125 кг).