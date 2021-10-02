«Иранец не мог скинуть 100 граммов. Тренер взял и ударил его по носу. Пошла кровь. Вес был сделан»

Весогонка — это жестоко.

Сегодня в Осло стартовал чемпионат мира по борьбе. На ковер вышли вольники — до 61 кг, до 74 кг, до 86 кг, до 125 кг. В финал из российских борцом сумел выйти Абасгаджи Магомедов — очень и очень уверенно (два туше + 10:0 в полуфинале). Важно отметить, что на ЧМ не полетел олимпийский чемпион Токио в категории до 74 кг Заурбек Сидаков. Зато полетел Абдулрашид Садулаев — он выйдет на ковер 4 октября. Подробно о Сидакове и Садулаеве, а также другом золотом медалисте Токио Зауре Угуеве «СЭ» в начале сентября рассказал главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев. Эту часть интервью можно прочитать здесь. Также Тедеев поведал несколько интересных историй о весогонке — самом мучительном процессе для борцов.

— Бывала ли на прошедшей Олимпиаде у кого-то из наших спортсменов экстремальная весогонка?

— На прошлой [в Рио-де-Жанейро] - была. У нас был Виктор Лебедев, двукратный чемпион мира из Якутии. В 2016 году прошел чемпионат России. Там была скандальная ситуация — сборная Дагестана снялась, а сам спортсмен потом объявил, что не поедет на Олимпиаду. На тот момент в той весовой категории у нас никого не было, только один двукратный чемпион мира (Лебедев — чемпион мира 2010 и 2011 годов в весе до 55 кг. — Прим. «СЭ»), который отборолся со всеми зарубежными соперниками и победил всех. Было принято решение брать его, потому что другие спортсмены не были проверены на мировой арене. Когда его взяли, у него обнаружилась проблема со сгонкой веса. Он не мог согнать 200 граммов. Начал бегать, прыгать, скакалка — все равно вес не уходил. Его заперли в бане. В один момент наступила тишина — открываем дверь, а он уже упал и сознание потерял. Вытащили его, начали язык вытаскивать. Даже информация в СМИ просочилась со стороны иностранных журналистов, что российская команда настолько готова пожертвовать своими спортсменами, лишь бы медали принести. Кто-то, видимо, случайно увидел это все и начал тиражировать.

Слава Богу, мы его закрыли так, чтобы лица не видно было, чтобы его в таком состоянии никто не видел. Мы-то знаем сами, больше никто. Такие моменты бывают. Бывает, что утром, в 3-5 часов, спортсмен приходит и гоняет 8-9 килограммов, жидкости в организме уже нет. Мы сидим, спортсмен сидит, человек из ВАДА сидит — а жидкости нет. И ждем от 3 до 5 часов, чтобы спортсмена отпустить. Спортсмен сидит под кондиционером, нервы, стресс, 8-9 кг гоняет, воды нет, еды нет, он совершенно по-другому реагирует на вещи — агрессивно.

— Вы, наверное, видели тысячи весогонок в своей жизни. Можете вспомнить какие-то курьезные или самые жесткие моменты?

— Я тогда еще сам спортсменом был. Спортсмен не мог 100 граммов согнать. Тоже в бане его закрыли, он стучался-стучался, а потом отключился. Открываем — без сознания лежит. Хорошо, что рядом врач был, сделали искусственное дыхание. Но он не смог сделать вес и не смог выступить — то ли на Олимпиаде, то ли на чемпионате мира, точно не помню. Много таких моментов было... Еще помню как у иранцев спортсмен не мог согнать 100 граммов. Времени было уже очень мало, и иранский тренер взял и ударил его по носу. Пошла кровь.

— И он сделал вес?

— Да.

— Хитрый тренер.

— Разные моменты бывают. Его на взвешивание занесли, как тряпку, положили, взвесили и унесли обратно. В итоге стал третьим на чемпионате мира тогда.

— Все было не зря.

— Много таких моментов, когда человек гоняет-гоняет, но не может согнать. Я личному тренеру и тому, кто ответственный за вес, говорю: «Ты же отвечаешь за это. Давай, пока он не сгонит, тоже с ним будешь сидеть в бане». И они сидят там часами. А как по-другому? Многие вещи у нас остаются за кулисами. Много моментов, которые... Если бы человек, который не является профессионалом, знал все это, то сказал бы: «Вы — нелюди», потому что порой приходится приходить к таким методам нелюдским.